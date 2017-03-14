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رقم الخبر: 189855 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: منوعات  
قرية يسكنها رجلٌ واحد فقط!

قرية يسكنها رجلٌ واحد فقط!

يعيش المواطن التركي درويش موهان (52 عاماً) وحيداً في قريته منذ 7 سنوات، بعد أن سئم حياة المدن.

موهان أب لسبعة أبناء، هاجر مع أسرته وكافة أقاربه من قرية (دوناماتش ( في أطراف ولاية (وان) جنوب شرقي تركيا، قبل 22 عاماً بسبب عمليات حزب (العمال الكردستاني)، بحسب وكالة الأناضول. وعمل موهان في العديد من المدن التركية، لتأمين قوته وقوت أسرته، إلا أنّ حياة المدن لم تلائمه.

وقبل 7 سنوات قرر موهان العودة لقريته فوجدها خاوية على عروشها، إلا أنه وجد السكينة والطمأنينة فيها حسبما قال. وأضاف: (قبل 50 عاماً كان يوجد نحو 50 منزلاً في القرية، كلهم هاجروا إلى المدن، الآن أنا وحدي هنا، أشعر بالوحدة أحياناً، لكني بشكل عام سعيد، زوجتي وأبنائي يزورونني بين الفينة والأخرى).

وتابع: (أعيش حياة طبيعية هنا، أكسب رزقي من تربية الأحصنة والماعز، وأطبخ طعامي على مدفأتي، أنا سعيد).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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