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رقم الخبر: 189854 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: منوعات  
خلاف بين زوجين يستدعي تحرك قوة عسكرية!

خلاف بين زوجين يستدعي تحرك قوة عسكرية!

اقتحمت قوة عسكرية تابعة للجيش العراقي في ساعة متأخرة من الليل حي الدورة جنوبي بغداد، لفض شجار بين زوجين نشب بسبب أن الزوجة تطبخ (مرقة الفاصولياء) يومياً لزوجها الذي يعود متأخراً من العمل.

وتحوّل الجدال من كلام عادي إلى شجار، فقامت الزوجة بالاتصال بشقيقيها اللذين يعملان في الجيش العراقي، ما دفع أحدهم وهو ضابط برتبة نقيب، إلى تحريك قوة عسكرية ضخمة، اقتحمت الحي والمنزل، ومن ثم الاعتداء على الزوج، وأخذ الزوجة بواسطة عربات الجيش العراقي العسكرية.

وقال الزوج في لقاء أجرته محطة تلفزيون عراقية محلية، إنه يطالب بفتح تحقيق موسع بالحادث خوفاً على حياته، وأضاف: (خلاف عائلي بسيط، على أي أساس تقتحم قوة عسكرية كبيرة منزلي على رأسها أخو زوجتي وتأخذ زوجتي وترحل) على حد وصفه. ووفقاً للصحف العراقية، أعلن متحدث بإسم وزارة الدفاع العراقية فتح التحقيق مع الشقيقين.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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