تعتبر اللغة العربية من اللغات الخمس الأكثر استعمالا في العالم، بحوالى 400 مليون مستخدم، كما أنها من أكثر اللغات أقدمية وتنوعا.

وقليلون هم الأشخاص الذين يعرفون أن العديد من الكلمات الإنجليزية مأخوذة من اللغة العربية، نقدم لكم بعضها:

1- جاءت كلمة (Alcohol) من الكحل، وهي واحدة من أكثر الكلمات استعمالاً في اللغة الإنجليزية. الكحل مستحضر للتجميل يتم الحصول عليه من خلال عملية استخراج المعدن، وهناك فكر الكيميائيون الأوروبيون في إطلاق هذه الكلمة على أي شيء يتم الحصول عليه انطلاقاً من عملية (استخراج)، ولذلك أطلقوا اسم (ألكوهول) على المشروبات الروحية.

2- جاءت كلمة Algebra من الجبر. نقصد بالجبر في العربية جمع الأجزاء المكسروة، وتم استخدام هذا المصطلح في الرياضيات ابتداءاً من القرن التاسع.

3- Artichoke مأخوذة من ( الهرشفة) وأصبحت فيما بعد (كرشفة ( (الخرشوف). بعدها انتقلت الكلمة إلى الفرنسية فأصبحت (أرتيشو) ثم انتقلت إلى الإنجليزية (أرتيشوك).

4- (Candy) جاءت من (كاند) ونقصد به بلورة السكر بإستخدام عصير القصب. (كاند) جاءت من اللغة السنسكريتية، وتم اعتمادها في العربية عن طريق اللغة الفارسية.

5- (Coffee) وهي القهوة بالعربية، بعدها انتقلت إلى التركية (كاهف) ثم إلى الإيطالية (كافي) وبعدها إلى الإنجليزية (كوفي).

6- (Cotton) (القطن).. وأصلها من الهند ووسط أميركا الجنوبية.

7- (Magazine) أول المجلة.. هذه الكلمة مشتقة من makzin بالعربية، وهو ما يعني المخزن. أخذت الإنجليزية هذه الكلمة من الفرنسيين (MAGASIN، وهذا يعني المحل).

8- (Mattress) (المرتبة) مأخوذة من كلمة (مطرح) بالعربية، وهو المكان الذي ترمى فيه الوسائد.

9- (Orange) وأصلها (نارانج) بالعربية، ثم انتقلت إلى الإسبانية (نارانجا)، فالفرنسية (أورونج)، وبعدها الإنجليزية (أورانج).

10- (Safari) مأخوذة من كلمة (سفر) بالعربية، التي تعني القيام برحلة.

11- (Sofa) (الأريكة) جاءت من (سوفا) وهي منصة مرتفعة وفيها سجاد يجلس عليها الناس.

12- (Sugar) مأخوذة من كلمة (سكر) بالعربية.

13- (Zero): بالعربية (صفر) ثم باللاتينية (زيفروم) وبعدها إلى الإيطالية (زيرو).