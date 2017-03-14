  • الثلاثاء ١٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189852 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
إتفاقية إيرانية - كورية في مجال صناعة السيارات

إتفاقية إيرانية - كورية في مجال صناعة السيارات

وقّعت شركة (كرمان موتورز) لصناعة السيارات مع شركة (هيونداي) الكورية الجنوبية، إتفاقية تنص على تعاون الجانبين في صناعة سيارة (هيونداي النترا).

وفي تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية في منطقة (أرك بم) الاقتصادية الحديثة بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، قال المدير التنفيذي لشركة كرمان موتورز، سامان فيروزي: ان الاتفاقية حصيلة جهود الحكومة الايرانية في مرحلة مابعد الحظر وتنفيذ الاتفاق النووي، منوهاً الى أن الظروف الراهنة أدت الى إستئناف التعاون بين الشركات الأجنبية لصناعة السيارات بما فيها شركة هيونداي الكورية الجنوبية مع ايران. وأوضح ان المرحلة الأولى من الإتفاقية تشمل إنتاج نماذج من سيارات هيونداي في كرمان موتورز، وذلك وفقاً للسياسات والمواصفات لدى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية.

وفي هذا السياق، أعلن فيروزي انه سيتم في السادس من أيلول/ سبتمبر القادم تدشين عملية تصنيع 30 بالمئة من سيارة (هيونداي اكسنت) داخل شركة كرمان موتورز.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1229 sec