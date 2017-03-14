وفي تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية في منطقة (أرك بم) الاقتصادية الحديثة بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، قال المدير التنفيذي لشركة كرمان موتورز، سامان فيروزي: ان الاتفاقية حصيلة جهود الحكومة الايرانية في مرحلة مابعد الحظر وتنفيذ الاتفاق النووي، منوهاً الى أن الظروف الراهنة أدت الى إستئناف التعاون بين الشركات الأجنبية لصناعة السيارات بما فيها شركة هيونداي الكورية الجنوبية مع ايران. وأوضح ان المرحلة الأولى من الإتفاقية تشمل إنتاج نماذج من سيارات هيونداي في كرمان موتورز، وذلك وفقاً للسياسات والمواصفات لدى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية.

وفي هذا السياق، أعلن فيروزي انه سيتم في السادس من أيلول/ سبتمبر القادم تدشين عملية تصنيع 30 بالمئة من سيارة (هيونداي اكسنت) داخل شركة كرمان موتورز.