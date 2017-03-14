أكد مساعد رئيس الوزراء الأرميني، واجه غابريليان، على ضرورة المشاركة الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واتحاد أورواسيا للتعاون الاقتصادي والذي تم الموافقة عليه (مسبقاً)، معلناً استعداد يريفان لمواصلة المحادثات في هذا الخصوص.

ونقل موقع (نيوز آي.ام) الإلكتروني الإخباري، اليوم الثلاثاء، عن غابريليان قوله: ان أرمينيا وفي ظل التعاون المشترك وأيضاً بصفتها الدولة الوحيدة في اتحاد أورواسيا التي تجمعها حدود برية مشتركة مع ايران، فهي قادرة على القيام بدور (الدليل) في المحادثات بين الجانبين. وأردف المسؤول الأرميني قائلاً ان بلاده تملك معلومات واسعة بشأن طبيعة السوق والتجارة في ايران، (وعليه نحن قادرون على تأدية دور الدليل في هذه المحادثات، وفضلاً عن ذلك فان التعاون القريب مع طهران يشكل إحدى الأولويات بالنسبة لنا في هذا الإطار).