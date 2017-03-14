  • الثلاثاء ١٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189851 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:53 الاقسام: اقتصاد  
أرمينيا تؤكد ضرورة التعاون الإقتصادي بين إيران والإتحاد الإقتصادي الأورواسيوي

أرمينيا تؤكد ضرورة التعاون الإقتصادي بين إيران والإتحاد الإقتصادي الأورواسيوي

أكد مساعد رئيس الوزراء الأرميني، واجه غابريليان، على ضرورة المشاركة الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واتحاد أورواسيا للتعاون الاقتصادي والذي تم الموافقة عليه (مسبقاً)، معلناً استعداد يريفان لمواصلة المحادثات في هذا الخصوص.

ونقل موقع (نيوز آي.ام) الإلكتروني الإخباري، اليوم الثلاثاء، عن غابريليان قوله: ان أرمينيا وفي ظل التعاون المشترك وأيضاً بصفتها الدولة الوحيدة في اتحاد أورواسيا التي تجمعها حدود برية مشتركة مع ايران، فهي قادرة على القيام بدور (الدليل) في المحادثات بين الجانبين. وأردف المسؤول الأرميني قائلاً ان بلاده تملك معلومات واسعة بشأن طبيعة السوق والتجارة في ايران، (وعليه نحن قادرون على تأدية دور الدليل في هذه المحادثات، وفضلاً عن ذلك فان التعاون القريب مع طهران يشكل إحدى الأولويات بالنسبة لنا في هذا الإطار).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1264 sec