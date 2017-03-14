قام مطعم Frida بمنتجع Grand Velas Los Cabos بمدينة لوس كابوس في المكسيك بعرض ساندوتش تاكو بسعر 25000 دولار، وهو مُغطى بالكافيار وأوراق الذهب والكمأة (الفقع).

يأتي هذا التاكو بعد ظهور عدد من الأطعمة الأخرى مرتفعة التكلفة مثل أغلى بيتزا في العالم التي تباع بسعر 2000 دولار، أغلى آيس كريم في العالم بسعر 1000 دولار وأغلى برغر في العالم الذي يباع بسعر 5000 دولار.

حشوة التاكو مصنوعة من لحم كوبي الفاخر والكركند والكمأة السوداء وجبن (بري) الأبيض الطري بالإضافة إلى كافيار الحوت الأبيض الفاخر من نوع almas. أما الصلصة المقدمة فمصنوعة من فلفل morita المجفف وقهوة كوبي لواك التي تعتبر أغلى قهوة في العالم.

ويقول (خوان ليشيريو ألكالا) الطاهي التنفيذي بالمطعم أن هدفهم هو الخروج عن المألوف في المطبخ التقليدي والتفكير بشكل مبتكر، وأن هذا الساندوتش يعتبر واحد من التجارب المثيرة التي ينوون تقديمها خلال الفترة القادمة.