أصدرت شركة الملاحة البحرية الايرانية بياناً، الثلاثاء، نفت فيه صحة النبأ بشأن (إعتزامها طرح أسهمها في بورصة لندن)، معلنة ان هذه الشركة ليس لديها أي خطط لطرح الأسهم في تلك البورصة.

جاء ذلك تعليقاً على النبأ الذي تناولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن وكالة (رويترز) البريطانية للأنباء بشأن (فرض القيود على طرح الأسهم الملاحية في بورصة لندن).

وأكدت شركة الملاحة البحرية انها لم تبذل أي جهد (في الماضي والحاضر) لطرح أسهمها في بورصة لندن. وفي نبأ نشرته رويترز (الاثنين/ 13 آذار) زعمت هذه الوكالة الإخبارية البريطانية بأن (أكبر شركة شحن بحري إيرانية تدرس الإدراج في بورصة لندن).

ونقلت رويترز في جانب آخر من هذا النبأ عن ما وصفته (أربعة مصادر إيرانية ومصدران غربيان طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم)، ان (أكبر شركة نقل بحري للبضائع في إيران عقدت اجتماعات في العاصمة البريطانية لمناقشة إدراج محتمل في بورصة لندن، لكن محاولاتها متعثرة حتى الآن بفعل العقوبات الأمريكية التي مازالت تثني البنوك عن التعامل مع الشركات الإيرانية)، الأمر الذي نفته شركة الملاحة البحرية الايرانية جملة وتفصيلاً.