قال وزير النفط: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ملتزمة بحصة إنتاجها المحددة 8ر3 مليون برميل من النفط يومياً في النصف الثاني من العام الحالي 2017 وستواصل الحفاظ على حصتها.

وأضاف بيجن زنكنة، اليوم الثلاثاء، في تصريح للصحفيين في حقل آذر النفطي بمدينة مهران (غرب البلاد): انه في حال إلتزم أعضاء أوبك بالاتفاق المحدد، فان ايران ستصدر يومياً 8ر3 مليون برميل من النفط في النصف الثاني من العام الحالي، ولن تخضع لأي قيود. واعتبر التوجه الأهم لوزارة النفط في إطار السياسات المحددة من قبل قائد الثورة الاسلامية في تحقيق الاقتصاد المقاوم، يتمثل في أولوية الاستخراج من الحقول المشتركة وكذلك إرتقاء سلسلة الانتاج، وقال: نجري مفاوضات مع الطرف العراقي للاستخراج المشترك من حقلين نفطيين في مدينة (نفت شهر) بمحافظة كرمانشاه وحقل آخر في محافظة خوزستان.

وأشار زنكنة الى أن طاقة حقل (آذر) النفطي قد ارتفعت من مليارين و440 مليون برميل إلى نحو 4 مليارات برميل، معرباً عن أمله بزيادة طاقة الاستخراج من الحقل إلى 100 ألف برميل يومياً بعد تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي مقابلة مع الصحفيين لدى وصوله مدينة إيلام، قال الوزير زنكنة: ان خطط التطوير في الوزارة تشمل أيضاً تطوير حقول (جشمة خوش) و(جنكولة) و(بايدار غرب) و(تنكة بيجار).

هذا وبدأت اليوم عملية إستخراج 15 ألف برميل من النفط الخام يومياً في حقل (آذر) بحضور وزير النفط ومحافظ ايلام، الى جانب عدد من مسؤولي الشركات النفطية في ايران، وذلك في سياق المرحلة الأولى من إستخراج النفط المبكر في هذا الحقل النفطي المشترك مع العراق.

وعلى هامش مراسم الافتتاح، قال المدير العام لشركة (متن الهندسية للتنمية النفطية) نور الدين شهنازي زادة: ان ثلث هذا المشروع (حقل آذر النفطي) يقع في الأراضي الإيرانية والثلثين الآخرين منه في منطقة بدرة العراقية. وأوضح ان الحقل المذكور يحوي مليارين و440 مليون برميل من النفط، وبحسب آخر المعطيات ستزداد هذه الكمية إلى أربعة مليارات برميل.

ولفت شهنازي زادة الى أن الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل تبلغ حالياً 15 ألف برميل يومياً. مضيفاً: ان المرحلة الثانية والتي ستبدأ في نيسان/ أبريل القادم ستشهد ارتفاع هذا المنسوب الى 30 ألف برميل يومياً على أن يصل بنهاية العام (الإيراني) القادم إلى 65 ألف برميل في اليوم الواحد.