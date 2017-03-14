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رقم الخبر: 189847 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: منوعات  
إياك واقتناء سيارة قديمة في مدريد

إياك واقتناء سيارة قديمة في مدريد

هل تستهويك السيارات القديمة؟ حسنا، فكر جيدا إن كنت تعيش في مدريد وتبحث عن واحدة، بعد خطة الحكومة المحلية الجديدة.

فقد أعلنت حكومة مدريد، خططا لحظر السيارات القديمة في شوارع العاصمة الإسبانية بحلول عام 2025، في إطار خطة لمكافحة تلوث الهواء.

ومن المتوقع أن تحظر الحكومة المحلية سير السيارات التي تعمل بالبنزين المسجلة قبل عام 2000 ضمن حدود المدينة، والسيارات التي تعمل بالديزل المسجلة قبل عام 2006، علما أن الفئتين تشكلان حالياً 20 في المئة من مجمل السيارات المسجلة.

وذكرت الحكومة المحلية أن الحظر سيخفض مستويات غاز ثاني أوكسيد النيتروجين السام، الذي يسبب مشاكل للجهاز التنفسي، بحوالى15 في المئة.

ولم تنجح مدينة مدريد في الوفاء بالمعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي لجودة الهواء على مدار السنوات الثماني الماضية، ووضعت مدن أوروبية أخرى مثل باريس وبرلين خططا مماثلة لكبح الانبعاثات.

وقالت رئيسة بلدية مدريد مانويلا كارمن: (هذه هي الخطة الأساسية لجودة الهواء في مدريد. إنها الخطة الأساسية لأنه لن تكون هناك خطة بديلة).

وخصصت الحكومة المحلية لمدينة مدريد 544 مليون يورو (580.83 مليون دولار) لاستكمال 30 إجراء تتضمنها الخطة، التي تشجع أيضا على زيادة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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