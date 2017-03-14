وقّعت إيران إتفاقاً بمليار دولار مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير منجم مهدي آباد (وسط ايران) أحد أكبر مناجم الزنك في العالم، حيث من المتوقع بدء التشغيل خلال السنوات الأربع القادمة وإنتاج 800 ألف طن من مركزات الزنك سنوياً.

وأفادت مؤسسة المناجم وتنمية وتحديث الصناعات المنجمية الإيرانية، في بيان في مطلع الأسبوع، انها وقعت إتفاقاً مع كونسورتيوم من ست شركات خاصة بقيادة مؤسسة (مبين) للتعدين والبناء الإيرانية. وأضافت المؤسسة، وهي شركة قابضة للتعدين والمعادن مملوكة للدولة، إن (مبين) تجري أيضاً محادثات مع شركات تعدين عالمية في سويسرا وإسبانيا حول مشروعات مشتركة لتطوير منجم مهدي آباد الذي يقع في محافظة يزد بإيران.

ويحوز منجم مهدي آباد، وهو مكمن للزنك والرصاص والفضة، 154 مليون طن من الاحتياطيات المؤكدة، بحسب مؤسسة المناجم الإيرانية التي تتوقع أن تبلغ احتياطيات المركزات فيه ما يصل إلى 700 مليون طن بمجرد استكمال التنقيب. وسيدير كونسورتيوم الشركات الخاصة المنجم لمدة 25 عاماً مع إمكانية تمديد العقد.

وقالت المؤسسة: انه بجانب الإنتاج المستهدف من مركزات الزنك عند 800 ألف طن، فمن المتوقع أيضاً أن ينتج المنجم 80 ألف طن من مركزات الرصاص والفضة سنوياً.