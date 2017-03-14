أعلن المدير العام لممر (الشمال-جنوب) الترانزيتي في غرب ايران، ان ايطاليا رحبت بإكمال هذا الممر لما له من دور في ربط آسيا الوسطى بأوروبا.

وأشار غلام رضا خرمي، في حديثه للمراسلين يوم الاثنين، الى أن وزارة الطرق الايرانية قررت تعريف طرق البلاد في إطار الطرق الرئيسية والطرق السريعة باعتبارها ممرات رئيسية وفرعية. وفي هذا الإطار، تم تحديد 10 ممرات رئيسية في البلاد، وتمت المصادقة على الممرين رقم 1 و10 من قبل منظمة الإدارة وتم إبلاغ الوزارة بذلك.

وأوضح خرمي ان الممر رقم 10 يقع في غرب البلاد، ويبدأ من ميناء الإمام الخميني(رض) ويصل الى منفذ بازركان الحدودي بطول 1485 كيلومتراً، والذي يعد أهم وأكبر ممرات البلاد. ورأى ان أهمية ممر (الشمال- جنوب) في غرب البلاد، تكمن في ربط آسيا الوسطى بأوروبا، وقال: ان إكمال هذا الممر يحظى بأهمية بالنسبة للدول الأوروبية، وفي هذا الإطار أعلنت شركة (ايناس) الإيطالية استعدادها لإكمال بعض قطع هذا الممر بشكل BOT و BLT لكي تنجز جزءاً من هذا المسار على شكل خطوط سريعة.

ولفت خرمي الى أن 3 مستشارين ايرانيين وأجانب يعملون على الممر، وأضاف: ان هذا الممر الرئيسي يمر عبر محافظات آذربايجان الغربية وكردستان وكرمانشاه ولرستان وخوزستان. وتابع: انه تم إبلاغنا من قبل منظمة الإدارة في العام الجاري بإنجاز 830 كيلومتراً من هذا الممر، ويشمل القطع من أرومية إلى مياندوآب بطول 180 كيلومتراً، ومن مياندوآب إلى كرمانشاه بطول 450 كيلومتراً، و380 كيلومتراً ضمن نطاق محافظة كردستان. وأردف: انه خلال العام الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2017) تم تخصيص اعتماد بمبلغ 140 مليار تومان لإنجاز هذه الـ830 كيلومتراً.