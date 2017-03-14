  • الثلاثاء ١٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189845 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: اقتصاد  
إيطاليا تعلن إستعدادها لإكمال ممر (الشمال-جنوب) في غرب إيران
لدوره الهام في ربط آسيا الوسطى بأوروبا

إيطاليا تعلن إستعدادها لإكمال ممر (الشمال-جنوب) في غرب إيران

أعلن المدير العام لممر (الشمال-جنوب) الترانزيتي في غرب ايران، ان ايطاليا رحبت بإكمال هذا الممر لما له من دور في ربط آسيا الوسطى بأوروبا.

وأشار غلام رضا خرمي، في حديثه للمراسلين يوم الاثنين، الى أن وزارة الطرق الايرانية قررت تعريف طرق البلاد في إطار الطرق الرئيسية والطرق السريعة باعتبارها ممرات رئيسية وفرعية. وفي هذا الإطار، تم تحديد 10 ممرات رئيسية في البلاد، وتمت المصادقة على الممرين رقم 1 و10 من قبل منظمة الإدارة وتم إبلاغ الوزارة بذلك.

وأوضح خرمي ان الممر رقم 10 يقع في غرب البلاد، ويبدأ من ميناء الإمام الخميني(رض) ويصل الى منفذ بازركان الحدودي بطول 1485 كيلومتراً، والذي يعد أهم وأكبر ممرات البلاد. ورأى ان أهمية ممر (الشمال- جنوب) في غرب البلاد، تكمن في ربط آسيا الوسطى بأوروبا، وقال: ان إكمال هذا الممر يحظى بأهمية بالنسبة للدول الأوروبية، وفي هذا الإطار أعلنت شركة (ايناس) الإيطالية استعدادها لإكمال بعض قطع هذا الممر بشكل BOT و BLT لكي تنجز جزءاً من هذا المسار على شكل خطوط سريعة.

ولفت خرمي الى أن 3 مستشارين ايرانيين وأجانب يعملون على الممر، وأضاف: ان هذا الممر الرئيسي يمر عبر محافظات آذربايجان الغربية وكردستان وكرمانشاه ولرستان وخوزستان. وتابع: انه تم إبلاغنا من قبل منظمة الإدارة في العام الجاري بإنجاز 830 كيلومتراً من هذا الممر، ويشمل القطع من أرومية إلى مياندوآب بطول 180 كيلومتراً، ومن مياندوآب إلى كرمانشاه بطول 450 كيلومتراً، و380 كيلومتراً ضمن نطاق محافظة كردستان. وأردف: انه خلال العام الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2017) تم تخصيص اعتماد بمبلغ 140 مليار تومان لإنجاز هذه الـ830 كيلومتراً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0696 sec