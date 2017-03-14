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رقم الخبر: 189843 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:46 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري: أداء الإقتصاد المقاوم في العام الحالي مبعث فخر للبلاد
في إجتماع هيئة قيادة الإقتصاد المقاوم

جهانغيري: أداء الإقتصاد المقاوم في العام الحالي مبعث فخر للبلاد

قيّم النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، إسحاق جهانغيري، أداء الاقتصاد المقاوم في العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/ آذار) بأنه مبعث فخر للبلاد.

وقال جهانغيري، في اجتماع هيئة قيادة الاقتصاد المقاوم يوم الاثنين: ان أداء الاقتصاد المقاوم في العام الايراني الحالي يمكن الدفاع عنه وهو مبعث فخر للبلاد. وأوضح ان هيئة قيادة الاقتصاد المقاوم وضعت جدولاً زمنياً من ثلاث مراحل لتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم، حيث تنتهي المرحلة الأولى مع نهاية عهد الحكومة الحالية مع تنفيذ 120 مشروعاً، والمرحلة الثانية تنفذ في إطار خطة التنمية الخمسية السادسة، والمرحلة الثالثة تستمر حتى نهاية الخطة العشرينية (تنتهي في 2025).

ووصف جهانغيري تنفيذ مصلحة الجمارك الايرانية، منظومة إلكترونية وموحدة بأنه إجراء إيجابي للغاية، معتبراً مصلحة الجمارك بأنها من أفضل الأجهزة التنفيذية وأكثرها نجاحاً في تنظيم عملية الصادرات والواردات إلكترونيا.

وأشار رئيس هيئة قيادة الإقتصاد المقاوم الى تقرير وزير الجهاد الزراعي حول زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومن بينها القمح، مشيراً الى أن الحكومة اشترت من المزارعين خلال العام الأخير 5ر11 مليون طن من القمح.

 
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