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للمزید
رقم الخبر: 189841
تاريخ النشر: آذار 14, 2017
الوقت: 16:42
الاقسام: منوعات
احذر.. الطريق ملتوي!
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كاريكاتير
الطريق الملتوي
تركيا
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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