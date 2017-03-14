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رقم الخبر: 189840 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:43 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية في البلاد سنوياً

إنتاج 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية في البلاد سنوياً

أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي عن إنتاج نحو 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية في إيران سنوياً.

وقال علي محمد شاعري: حققنا الإكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية ونصدر بعضها نظير الحمضيات والفستق والزبيب والزعفران.

هذا وقد سبق أن أعلن وكيل وزارة الزراعة لشؤون التخطيط والإقتصاد عن تصدير 3 مليارات و532 مليون دولار من المحاصيل الزراعية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016).

وقال عبدالمهدي بخشندة: ان صادرات القطاع الزراعي سجلت نمواً بنسبة 22ر25% وزناً و15ر4% قيمة خلال الفترة المذكورة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مصرحاً أنه تم تصدير 3 ملايين و805 آلاف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 3 مليارات و532 مليون دولار إلى دول العالم.

 
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