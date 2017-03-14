أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى الإسلامي عن إنتاج نحو 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية في إيران سنوياً.

وقال علي محمد شاعري: حققنا الإكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية ونصدر بعضها نظير الحمضيات والفستق والزبيب والزعفران.

هذا وقد سبق أن أعلن وكيل وزارة الزراعة لشؤون التخطيط والإقتصاد عن تصدير 3 مليارات و532 مليون دولار من المحاصيل الزراعية المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ 20 مارس/ آذار 2016).

وقال عبدالمهدي بخشندة: ان صادرات القطاع الزراعي سجلت نمواً بنسبة 22ر25% وزناً و15ر4% قيمة خلال الفترة المذكورة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مصرحاً أنه تم تصدير 3 ملايين و805 آلاف طن من المحاصيل الزراعية بقيمة 3 مليارات و532 مليون دولار إلى دول العالم.