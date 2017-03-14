  • الثلاثاء ١٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189839 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: دوليات  
أصحاب الأعمال الألمان سعداء بعمل اللاجئين

أصحاب الأعمال الألمان سعداء بعمل اللاجئين

أظهرت دراسة أجريت الشهر الماضي ونشرت نتائجها يوم الثلاثاء أن الغالبية العظمى من الشركات الألمانية التي وظفت مهاجرين راضية عن عملهم رغم أن أغلب الوظائف كانت لعمالة منخفضة المهارة.

وبدأت الدفعة الأولى من نحو 1.2 مليون شخص وصلوا إلى ألمانيا في عامي 2015 و2016 من دول منها سوريا والعراق وأفغانستان في دخول سوق العمل. ووجد نحو 14 بالمئة منهم وظائف بالفعل.

وقال أكثر من ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال الذين شاركوا في الدراسة إنهم لم يجدوا صعوبات تذكر في العمل اليومي مع اللاجئين الذين قاموا بتوظيفهم.

والذين وجدوا صعوبات أرجعوها في الأغلب إلى عدم إجادة اللغة الألمانية أو الافتقار للمهارات المهنية أو اختلاف عادات العمل أو حالة عدم التيقن المرتبطة بطول فترة بقاء العامل في ألمانيا.

وقلص تدفق اللاجئين على البلاد شعبية المستشارة أنجيلا ميركل وأدى إلى صعود نجم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين رغم أن التأييد للمهاجرين ظل قويا في العديد من قطاعات المجتمع.

وشملت الدراسة 2200 شركة ألمانية وأجرتها رابطة الغرف التجارية والصناعية الألمانية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبدأت أعداد الألمان الداخلين إلى سوق العمل تقل نظرا لارتفاع متوسط أعمار السكان.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه مع معدل بطالة يبلغ 5.9 بالمئة فقط وهو أدنى معدل منذ توحيد شطري ألمانيا عام 1990 وأحد أدنى المعدلات بين الدول الأعضاء بالمنظمة تصبح ألمانية واحدة من أفضل أسواق العمل للوافدين الجدد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0671 sec