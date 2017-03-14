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رقم الخبر: 189838 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:36 الاقسام: دوليات  
محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الحجاب

محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الحجاب

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء: إن من حق أرباب العمل أن يحظروا على الموظفين ارتداء رموز دينية واضحة في أول قرار تتخذه المحكمة بشأن قضية ارتداء المسلمات للحجاب في العمل.

وعشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أنحاء أوروبا أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما مشتركا في قضية امرأتين واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا فصلتا من العمل لرفضهما خلع الحجاب.

وقالت المحكمة في بيان "لا يمثل أي لائحة داخلية بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشرا."

لكنها أضافت أنه في ظل غياب هذه اللائحة فلا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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