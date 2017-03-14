قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء: إن من حق أرباب العمل أن يحظروا على الموظفين ارتداء رموز دينية واضحة في أول قرار تتخذه المحكمة بشأن قضية ارتداء المسلمات للحجاب في العمل.

وعشية الانتخابات الهولندية التي يعتبر المهاجرون المسلمون قضية رئيسية فيها ومؤشرا على اتجاهات سياسات الهجرة واللجوء في أنحاء أوروبا أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما مشتركا في قضية امرأتين واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا فصلتا من العمل لرفضهما خلع الحجاب.

وقالت المحكمة في بيان "لا يمثل أي لائحة داخلية بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزا مباشرا."

لكنها أضافت أنه في ظل غياب هذه اللائحة فلا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزاما وظيفيا نافيا للتمييز.