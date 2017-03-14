حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم الثلاثاء من هجمات "بلا رحمة" إذا ما انتهكت مجموعة حاملة طائرات أمريكية تقودها السفينة الحربية كارل فينسن التي تشارك في مناورات عسكرية مع قوات كوريا الجنوبية سيادتها أو كرامتها.

وقالت كوريا الشمالية: إن وصول المجموعة الأمريكية الضاربة جزء من "مخطط متهور" لمهاجمتها. وأثارت كوريا الشمالية انزعاج جيرانها بتجربتين نوويتين وإطلاق سلسلة من الصواريخ منذ العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية إذا خدشوا ولو جزء من سيادة وكرامة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) فإن جيشها سيشن ضربات بلا رحمة وفائقة الدقة من البر والجو والبحر ومن تحت الماء.

وأضافت الوكالة في يوم 11 مارس وحده حلقت كثير من الطائرات المتمركزة على حاملة طائرات العدو على طول مسار بالقرب من الأجواء والمياه الإقليمية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لبدء مناورات لإسقاط قنابل وشن هجمات على الأرض تستهدف جيشها.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية إن السفينة كارل فينسن في مهمة عادية مقررة في المنطقة ستشارك خلالها في مناورات عسكرية مع قوات كوريا الجنوبية الحليفة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أربعة صواريخ باليستية سقطت في البحر قبالة ساحل اليابان ردا على المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعتبرها كوريا الشمالية تحضيرا للحرب.

وبدأت المناورات المشتركة الكبيرة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية التي وصفت بأنها ذات طابع دفاعي في أول مارس آذار.

وشارك في مناورات العام الماضي نحو 17 ألف جندي أمريكي وأكثر من 300 ألف جندي من كوريا الجنوبية. وقالت سول إن حجم القوات التي تشارك في مناورات هذا العام ستكون مماثلة.