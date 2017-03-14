وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع مرتزقة العدوان في تباب الجروف بمنطقة المقاطع.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما قتل جندي سعودي، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش واللجان الشعبية بمنطقة نجران بالتزامن مع قصف صاروخي استهدف موقعاً عسكرياً في جيزان.

ودكت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، بصلية من الصواريخ مواقع وتجمعات الجنود السعوديين في جيزان بالتزامن مع تدمير آلية سعودية شمال صحراء ميدي.

وأوضح مصدر عسكري يمني صاروخية الجيش واللجان استهدفت موقع المصفق بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر اشتعال النيران في الموقع جراء الاستهداف.

وفي صحراء ميدي دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية سعودية تقل مرتزقة شمال الصحراء بصاروخ موجه.