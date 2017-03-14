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|رقم الخبر: 189829
|تاريخ النشر: آذار 14, 2017
|الوقت: 15:58
|الاقسام: عربيات
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تدمير آلية سعودية بصحراء ميدي وقصف موقع المصفق بجيزان
دكت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الثلاثاء، بصلية من الصواريخ مواقع وتجمعات الجنود السعوديين في جيزان بالتزامن مع تدمير آلية سعودية شمال صحراء ميدي.
وأوضح مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن صاروخية الجيش اليمني واللجان استهدفت موقع المصفق بصلية من صواريخ الكاتيوشا محققة إصابات مباشرة.
وأكد المصدر اشتعال النيران في الموقع جراء الاستهداف.
وفي صحراء ميدي دمرت قوات الجيش واللجان الشعبية آلية سعودية تقل مرتزقة شمال الصحراء بصاروخ موجه.
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