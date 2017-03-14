تدمير آلية سعودية بصحراء ميدي وقصف موقع المصفق بجيزان دكت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم الثلاثاء، بصلية من الصواريخ مواقع وتجمعات الجنود السعوديين في جيزان بالتزامن مع تدمير آلية سعودية شمال صحراء ميدي.