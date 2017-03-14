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رقم الخبر: 189828 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي الايراني «A157» يشارك بمهرجان هولندي

الوثائقي الايراني «A157» يشارك بمهرجان هولندي

تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «A157» للمخرج بهروز نوراني للمشاركة في مهرجان «Movies that Matter» الدولي بهولندا.يشارك في المهرجان سنويا 70 فيلما حول حقوق الانسان والعدل الاجتماعي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الرابع والعشرين من مارس/آذار الجاري وستستمر لغاية الأول من أبريل/نيسان المقبل في مدينة لاهاي الهولندية.

«A157» يروي قصة مؤلمة لثلاث فتيات كرديات تعرضن للاغتصاب والتعذيب على يد ارهابيي داعش في سورية.

يذكر ان «A157» سبق ان شارك في عدة مهرجانات محلية وعالمية ابرزها مهرجان فجر ومهرجان الحقيقة ومهرجان داكيومينت آرت وفاز بثلاث جوائز من مهرجان «لايبزيك» الالماني.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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