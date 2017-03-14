سيعرض الانيميشن الايراني «الاكتسابات الانتسابية» (اكتسابات انتسابي) للمخرجة سمانة شجاعي في مهرجان «أثينا» الدولي الذي سيقام باليونان وبرنامج « Flatpack» لعرض الافلام في بريطانيا.

وسيقام مهرجان «أثينا» في الفترة مابين الـ16 حتى الـ22 من مارس الجاري وسيعرض «الاكتسابات الانتسابية» في قسمه التنافسي حيث تتنافس فيه 350 فيلما من 35 دولة.

وسيعرض الفيلم ايضا ضمن برنامج «Flatpack» الذي يختص بأفلام السينمائيين المستقلين الشباب الذي سينطلق في الرابع من أبريل المقبل وسيستمر حتى التاسع منه في مدينة برمنغهام البريطانية.

«الاكتسابات الانتسابية» في قالب كوميدي ويحكي قصة رجل عانس لايعجبه شكله الظاهري ولذلك يقرر أن ينهي حياته لكن...