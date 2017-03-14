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رقم الخبر: 189826 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
وفاة الفنان الايراني علي معلم عن 54 عاما

وفاة الفنان الايراني علي معلم عن 54 عاما

لقد توفي الفنان الايراني علي معلم وهو في الـ54 من عمره اثر سكتة قلبية. شغل الفنان الراحل مناصب فنية وثقافية عديدة ابرزها ادارة مجلة «عالم التصوير» فضلا عن تأسيسه لمهرجان حافظ السينمائي.

وقدّم الراحل برامج سينمائية في التلفزيوني الايراني الى جانب انتاجه العديد من الافلام السينمائية الشهيرة مثل «شوكران» و«الزواج على الطريقة الايرانية» و«آل».

والراحل علي معلم هو مخرج وممثل ومقدم برامج ومؤلف ومنتج ايراني من مواليد عام 1962. مثّل بفيلمي «آل» و«آلما» وظهر في العديد من البرامح التلفزيونية الخاصة بالفن السابع فضلا عن مشاركته في لجان تحكيم دورات فجر المختلفة.

ولقد اعلنت اسرة المنتج والمخرج الايراني الراحل علي معلم عن موعد تشييع جثمانه حيث ستنطلق المراسم صباح يوم غد الاربعاء الخامس عشر من مارس من امام بيت السينما في طهران.

وسيورى جثمان الراحل الثرى بمقبرة الفنانين في جنة الزهراء عليها السلام.

 

 

 
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