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|رقم الخبر: 189825
|تاريخ النشر: آذار 14, 2017
|الوقت: 16:00
|الاقسام: ثقافة وفن
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«بيلباو» الاسباني يستضيف 3 افلام ايرانية
تستضيف الدورة الأولى لمهرجان «بيلباو» الاسباني الدولي ثلاثة افلام انيميشن ايرانية في القسم التنافسي.
والافلام التي تشارك بالمهرجان هي: «الصفحة الفارغة» (صفحه خالي) للمخرج سياوش خدايي و«حارس المزلقان» (سوزنبان) للمخرج مهدي خرميان و«شجرة البرتقال» (درخت برتقالي) للمخرج امير هوشنك معين.
وستتنافس الافلام المذكورة في القسم الرئيسي مع افلام من فرنسا واسبانيا وروسيا والمانيا وكرواتيا والدنمارك وسويسرا وهولندا والتشيك والصين والهند.
وستنطلق فعاليات المهرجان من يوم غد الـ16 من مارس الجاري وستستمر لغاية الـ19 منه بإسبانيا.
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