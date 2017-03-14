وقع مسؤولو المتحف الوطني الإیراني ومتحف شنغهاي الصیني علی إتفاقیة للتعاون الثنائي وتحدیدا في مجال عقد معرض ضخم حول الطریق الحریر.

وبحث كل من البروفیسور جي غانغ وجبرییل نوكنده خلال اجتماعهما سبل تعزیز العلاقات الثنائیة في مجال تبادل الخبراء وعقد الدورات التدریبیة والتخطیط حول تنظیم معرض الطریق الحریر.

وأكد جبرییل نوكنده خلال الإجتماع علی العلاقات التارخیة التي تجمع بین البلدین وضرورة إستمرار العلاقات الثقافیة.

كما أكد المسؤول الصیني علی ضرورة تعزیز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتحدیدا التعاون بین المتاحف الإیرانیة والصینیة.