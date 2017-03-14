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رقم الخبر: 189824 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:00 الاقسام: ثقافة وفن  
المتحفان الوطني الإیراني وشنغهاي الصیني.. تنظیم معرض طریق الحریر

المتحفان الوطني الإیراني وشنغهاي الصیني.. تنظیم معرض طریق الحریر

وقع مسؤولو المتحف الوطني الإیراني ومتحف شنغهاي الصیني علی إتفاقیة للتعاون الثنائي وتحدیدا في مجال عقد معرض ضخم حول الطریق الحریر.

وبحث كل من البروفیسور جي غانغ وجبرییل نوكنده خلال اجتماعهما سبل تعزیز العلاقات الثنائیة في مجال تبادل الخبراء وعقد الدورات التدریبیة والتخطیط حول تنظیم معرض الطریق الحریر.

وأكد جبرییل نوكنده خلال الإجتماع علی العلاقات التارخیة التي تجمع بین البلدین وضرورة إستمرار العلاقات الثقافیة.

كما أكد المسؤول الصیني علی ضرورة تعزیز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتحدیدا التعاون بین المتاحف الإیرانیة والصینیة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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