وصف رئيس بلدية اصفهان مهدي جمالي نجاد المشتركات الثقافية بين مدينتي اصفهان الايرانية وغوانغج الكورية الجنوبية بانها رصيد يمكن استخدامه لفتح صفحة جديدة من التعاون بين المدينتين.

واضاف جمالي نجاد خلال مهرجان طريق الحرير الثقافي بين ايران وكوريا الجنوبية الذي اقيم بمشاركة رئيس بلدية واعضاء مجلس مدينة غوانغجو، اضاف بان هذا المهرجان يمهد لتنمية التعاون بين الجانبين.

واعرب عن امله بان يسهم توثيق التعاون في نقل الخبرات بين المدينتين مشيرا الی الدور الهام لطريق الحرير في الحضارة والثقافة واقتصاد العالم .

ووصف رئيس بلدية اصفهان مهرجان طريق الحرير الثقافي بانه مؤشر علی العلاقات التاريخية بين ايران وكوريا الجنوبية قائلا انه يسهم في توثيق العلاقات بين البلدين.

يذكر انه تم توقيع مسودة مذكرة تفاهم لعقد التوأمة بين اصفهان وغوانغجو قبل يومين بحضور رئيس البلدية في المدينة ورئيس المجلس البلدي في كوانكجو.