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رقم الخبر: 189822 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
تمديد تسجيل الناشرين الاجانب للمشاركة بمعرض طهران الدولي للكتاب
يقام في الفترة من 3 الى 13 ابريل المقبل

تمديد تسجيل الناشرين الاجانب للمشاركة بمعرض طهران الدولي للكتاب

اعلن مدير لجنة الناشرين الاجانب لمعرض طهران الدولي في دورته الثلاثين ان اكثر من 200 ناشر وممثلية نشر اجنبية تسجلوا لحد الان للمشاركة في المعرض مشيرا الى تمديد مهلة التسجيل.

وقال داود موسائي مدير لجنة الناشرين الاجانب للدورة الثلاثين لمعرض طهران الدولي للكتاب انه تم تمديد مهلة تسجل الناشرين الاجانب حتى 30 مارس.

واوضح ان 130 تسجيلا مسبقا تم مشيرا الى ان 44 ناشرا عربيا و 33 ناشرا لاتينيا سيشاركون حتما في المعرض.

وستقام الدورة الثلاثون لمعرض طهران الدولي للكتاب في الفترة من 3 الى 13 ابريل المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايبنا
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