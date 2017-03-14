حصلت لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، على موافقة رابطة لاعبات التنس المحترفات لتلقي الدعوات وإمكانية المشاركة في البطولات، بداية من 26 أبريل/نيسان المقبل، عقب انتهاء فترة ايقافها لمدة 15 شهرًا.

وقالت الرابطة في بيان إن شارابوفا يمكنها "طلب وتلقي عدد غير محدود من الدعوات من ضمنها بطولة شتوتجارت حيث ستكون عودتها".

ويأتي بيان الرابطة بعد أيام من إعلان لاعبات مثل كارولين فوزنياكي، معارضتهن للدعوات الموجهة لشارابوفا التي ستشارك عبرها أيضًا في بطولة مدريد للتنس.

وقالت فوزنياكي مؤخرًا: "إنه أمر مثير للتساؤلات؟ أيا كان المستفيد منه، أعني السماح للاعبة موقوفة بالمنافسة. هذا يعد انتهاكا لاحترام الأخريات، عندما تتعرض لاعبة تنس لعقوبة؛ بسبب المنشطات يجب أن تبدأ من أسفل وتكافح".