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رقم الخبر: 189815 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: رياضة  
المنتخب العراقي يغادر إلى طهران استعدادًا لمواجهة استراليا

المنتخب العراقي يغادر إلى طهران استعدادًا لمواجهة استراليا

يغادر غداً الاربعاء وفد المنتخب الوطني العراقي متجها صوب العاصمة الايرانية طهران لبدء معسكر تدريبي قصير يتخلله مباراة تجريبية مع المنتخب الايراني في الثامن عشر من الشهر الجاري تحضيرًا لمواجهة استراليا المرتقبة في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وقال مدرب المنتخب راضي شنيشل في تصريحات خاصة إن الوفد سيغادر غداً الاربعاء صوب العاصمة الإيرانية للدخول في معسكر تدريبي قصير يتضمن مباراة تجريبية مع المنتخب الايراني لافتًا إلى إرجاء المعسكر الكامل الى منتصف الشهر لإتاحة الفرصة الى لاعبي القوة الجوية والزوراء مشاركة فريقيهما في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي.

وأوضح أن لاعبي الزوراء سيعودون الاربعاء الى بغداد بعد ان حققوا فوزا مثيرا على الجيش السوري ويغادرون مع الوفد مباشرة، بينما يلتحق لاعبو القوة الجوية بالفريق من العاصمة اللبنانية بيروت الى طهران بشكل مباشر، لافتًا إلى أن اللاعبين المحترفين سيلتحقون بالوفد بعد مباراة ايران التجريبية وجميعهم سينضمون للمعسكر يوم عشرين من الشهر الجاري باستثناء علي عدنان قد يلتحق اليوم الاربعاء ايضا بالوفد .

واعرب شنيشل عن تفاؤله في المباراة المقبلة، لا سيما وان كانت جاهزية اللاعبين المحترفين البدنية على مستوى جيد ، مؤكدا ان غياب اللاعبين جستن ميرام وبروا نوري لن يؤثر على الفريق طالما نملك فريقا مكونا من 23 لاعبا والجميع سيكون جاهزاً للمباراة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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