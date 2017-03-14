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رقم الخبر: 189814 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: رياضة  
قرعة مثيرة لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قرعة مثيرة لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أُجريت قرعة الدور نصف نهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث انتهت مباريات الدور ربع نهائي الإثنين بمباراة جمعت بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، انتهت بتفوق الفريق اللندني بهدف وحيد.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي ثلاثة فرق من العاصمة لندن، وهي تشيلسي وأرسنال وتوتنهام، إضافة إلى مانشستر سيتي، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها 3 أندية من لندن منذ عام 2001 حين تأهل فولهام وأرسنال وتشيلسي.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي في ملعب إنجلترا التاريخي "ويمبلي"، بعد منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل.

وكان أخر المتأهلين هو تشيلسي الذي فاز مساء الاثنين على مان يونايتد بهدف نظيف احرزه كانتي في الدقيقة 52 من المباراة.

وجاءت قرعة الدور نصف نهائي على النحو التالي:

تشيلسي × توتنهام

أرسنال × مانشستر سيتي

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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