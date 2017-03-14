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رقم الخبر: 189813 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: اجتماعيات  
عادات يومية تتسبَّب في ظهور الشيب والتجاعيد مبكراً!

عادات يومية تتسبَّب في ظهور الشيب والتجاعيد مبكراً!

تؤثر بعض العادات السيئة على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنها تمثل عاملاً مهماً في ظهور الشيب والتجاعيد حول العينين.

وفي هذا السياق، أكد العلماء على أن العادات السيئة وأسلوب الحياة الخاطئ يؤثران بنسبة 90% في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. فيما يلي نستعرض هذه العادات، بحسب تقرير صحيفة Edinstvennaya الروسية.

نمط الحياة المستقر

نشر علماء من جامعة كاليفورنيا دراسة تبين أن نمط الحياة المستقر والروتيني يسرع عملية الشيخوخة. ووفقاً للدراسة، فإن النساء اللواتي يعملن على جهاز الحاسوب لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، سيبدين مع مرور الوقت، أكبر من عمرهن الحقيقي بسبع سنوات. ولتجنّب هذا التأثير السلبي، ينصح الأطباء النساء بالمشي وممارسة الرياضة.

الحزن والاكتئاب

تعدّ مشاعر الحزن والاكتئاب من أهم العوامل المساهمة في تفاقم مظاهر الشيخوخة المبكرة. ولتجنّب ذلك، ينصح العلماء بالابتعاد عن الإجهاد اليومي والتوتر على الرغم من أن ذلك يبدو غير واقعي، نظراً لنسق الحياة الحديثة المتعب.

كما ينصح الأطباء بتربية الحيوانات الأليفة بهدف التخلص من مشاعر الإجهاد والتوتر، إذ تُظهر الدراسات أن مصادقة الحيوانات الأليفة تشعر الإنسان بالسعادة.

 الهواتف الذكية تدمر ألياف الكولاجين

أثبت العلماء أن الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة تدمر ألياف الكولاجين في البشرة وتسبب الشيخوخة المبكرة، بسبب الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية.

لذلك، يؤكد الأطباء على ضرورة الحد من استعمال الهواتف الذكية، حتى لا تحتاج المرأة لحقن البوتوكس في سن مبكرة. كما أكد العلماء على أن الآثار الجانبية للهواتف الذكية، تتمثل في بروز البقع الداكنة والخطوط الدقيقة تحت العين، بالإضافة إلى التجاعيد على مستوى العنق ومحيط الوجه.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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