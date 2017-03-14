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رقم الخبر: 189811 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 16:19 الاقسام: اجتماعيات  
وصفة صحية تحافظ على استقرار الجسم واستعادة العافية

وصفة صحية تحافظ على استقرار الجسم واستعادة العافية

يبحث الإنسان دائما عن «جرعة سحرية» من شأنها تقوية صحته واستعادة عافيته، ودرء المرض عنه، ولكن ماذا لو أن وصفة سهلة وبسيطة قادرة على كل هذه الأشياء؟

وذكرت دراسات علمية أن شرب الماء مع قطع ليمون كل يوم يعتبر وصفة صحية للحفاظ على استقرار الجسم وتوازنه ووظائفه.

ويوصي أطباء وخبراء ومشاهير مثل غوينيث بالترو بشرب الماء مع شرائح الليمون بصفة يومية، لما له من فوائد ومنافع على جسم الإنسان، حيث يطهره من الميكروبات ويزيل السموم ويساعد على الهضم ويخفف الحرقة ويقلل من الالتهاب.

كما للماء والليمون فوائد على بشرة الإنسان، حيث يساعد على ترطيبها وجعلها ناعمة وتحميها بشكل كبير من الترهلات والبثور وحب الشباب.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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