قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان البلاد حققت نموا اقتصاديا لامس 11.6 بالمئة خلال 9 أشهر من العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

واوضح الرئيس روحاني، لدى استقباله رئيس وأعضاء تكتل الامل في البرلمان الايراني يوم الاثنين، ان معدل النمو الاقتصادي وفق تقرير مركز الاحصاء الايراني فاق 7 بالمئة فيما كان ما وعدنا به هو 5 بالمئة.

ولفت الى انه حين تم الاعلان عن هذا المعدل اعتقد الكثير ان بلوغه أمر صعب التحقق.

وفي جانب آخر نوه الرئيس روحاني الى ان ايران حققت المرتبة الاولى في معدل سرعة التطور العلمي، وفق احدث الاحصاءات، بين 25 بلدا ذات مرتبة متفوقة عالميا.

واشار الى معدل تصدير النفط الخام والغاز في ايران، موضحا ان المعدل اليومي فاق مليونين و 600 الف برميل خلال 11 شهرا من العام الجاري (1395 الايراني) فيما كان هذا العدد يبلغ نحو مليونين و 300 الف برميل.

وعدّ ارتفاع معدلات تصدير النفط الايراني نشاطا ملموسا باتجاه تحقيق خطة الاقتصاد المقاوم في البلاد.

واشار الى ان الاسابيع المقبلة ستشهد تدشين مراحل مهمة اخرى في حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك والذي سيثمر عن تفوق ايران في استخراج الغاز من هذا الحقل مقارنة بجيرانها.

واشار الى مشروع تحديث الاسطول الجوي الايراني، موضحا ان الوضع الجاري تحسن مقارنة بالسابق حيث انضمت طائرتان حديثتان الى اسطول البلاد ومن المقرر انضمام طائرة اخرى خلال الايام المقبلة فيما ستنضم طائرات اخرى خلال العام المقبل.

ولفت الى مشاريع سكك الحديد في البلاد، وتحقيق التنمية بهذا القطاع في غضون الاعوام الثلاثة الماضية، مبينا ان الحكومة تعمل على ربط 5 مراكز للمحافظات بالشبكة السككية.