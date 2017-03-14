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|رقم الخبر: 189809
|تاريخ النشر: آذار 14, 2017
|الوقت: 16:18
|الاقسام: رياضة
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من قبل المدرب الكرواتي الجديد
استدعاء 23 لاعباً للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة
الوفاق/خاص- استدعى المدرب الجديد للمنتخب الايراني بالكرة الطائرة – الكرواتي ایغور کولاکوفیچ – 23 لاعباً، وذلك استعداداً للاستحقاقات القادمة والتي أهمها الدوري العالمي بالكرة الطائرة.
وقد قسم المعسكر التدريبي الى قسمين، الاول يضم 14 لاعباً فقط، فيما يضم القسم الثاني كل اللاعبين الاخرين وهم 9 من اللاعبين المحترفين، وقسم من اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة التضامن الاسلامي للاعمار تحت 23 سنة.
وسيبدأ المعسكر الاول بعد العطلة الربيعية في ايران، واللاعبون الذين ستشملهم المرحلة الاولى من المعسكر هم:
(محمد طاهر وادي – فرهاد سال افزون – رضا قرا – بوريا يلي – مجتبى ميرزا جان بور – جواد معنوي نجاد – سعيد شيرود – بوريا فياضي – مرتضى شريفي – سامان فائزي – محمد فلاح – مسعود غلامي – علي شفيعي ومصطفى حيدري).
اما المرحلة الثانية من المعسكر فتشمل اللاعبين جميعاً، فاللاعبين التسعة المتبقين هم: ( سعيد معروف – امير غفور – شهرام محمودي – ميلاد عبادي بور – فرهاد قائمي – فرهاد نظري افشار – سيد محمد موسوي – عادل غلامي ومهدي مرندي بالاضافة الى لاعبي المنتخب تحت 23 عاماً هم( سليم جيرلي – امين اسماعيل نجاد وجواد كريمي).
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