في احدث تصنيف لمدربي كرة القدم في العالم امير قلعه نوئي أفضل مدرب ايراني وبرانكو الرابع على كرواتيا الوفاق/خاص- في احدث تصنيف لمدربي كرة القدم في العالم حل امير قلعه نوئي اولاً على ايران وبترتيب 148 على العالم، وذلك بحصوله على 3395 نقطة.