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|رقم الخبر: 189808
|تاريخ النشر: آذار 14, 2017
|الوقت: 16:18
|الاقسام: رياضة
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في احدث تصنيف لمدربي كرة القدم في العالم
امير قلعه نوئي أفضل مدرب ايراني وبرانكو الرابع على كرواتيا
الوفاق/خاص- في احدث تصنيف لمدربي كرة القدم في العالم حل امير قلعه نوئي اولاً على ايران وبترتيب 148 على العالم، وذلك بحصوله على 3395 نقطة.
وجاء على المستوى المحلي الايراني يحيى كل محمدي ثانياً وعلي رضا منصوريان ثالثاً، فيما جاء علي دائي وحسين فركي في المركز الرابع والخامس على المستوى المحلي.
كما حل برانكو ايفانكوفيج المدرب الكرواتي مدرب برسبولبس حالياً في المرتبة 217 عالمياً والرابع على كرواتيا.
وجاء في المرتبة الاولى عالمياً الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في اسبانيا.
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