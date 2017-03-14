يشارك منتخب كرة الطائرة للشباب كممثل للجمهورية الاسلامية الايرانية في منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي الرابعة في باكو.

التي ستقام في باكو في آيار القادم

وافادت وكالة تسنيم للانباء ان دورة ألعاب التضامن الاسلامي الرابعة ستقام من 12 الى 31 مايو 2017 في العاصمة الآذربيجانية باكو، حيث ستقام منافسات كرة الطائرة لهذه الدورة في تاريخ11 مايو قبل يوم واحد من مراسم افتتاح هذه الدورة.

ويشارك في هذه المنافسات في قسم الرجال 10 دول، حيث يشارك المنتخب الايراني للشباب بقيادة بهروز عطائي كممثل لايران في هذه المنافسات.

وستقام منافسات كرة الطائرة للرجال في مجموعتين، حيث تضم المجموعة الاولى آذربيجان وتركيا واندونيسيا وباكستان وأفغانستان، بينما تضم المجموعة الثانية ايران وقطر والجزائر والسعودية والمغرب.

وشارك منتخب ايران لكرة الطائرة في دورة ألعاب التضامن الاسلامي الثالثة عام 2013 التي اقيمت في اندونيسيا وتمكن من احراز المركز الاول فيها.

كما حصد المنتخب الايراني خلال دورة العاب التضامن الاسلامي الأولى التي استضافتها السعودية عام 2005، المركز الاول.