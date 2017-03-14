تغلب فريق بتروشيمي بندر امام (بتروكيمياوت ميناء الامام) الايراني على فريق سرية رام الله الفلسطيني 100-67 في اطار دور المجموعات ببطولة اندية غرب اسيا بكرة السلة.

ويواجه بطل النسخة السابقة بتروشيمي مواطنه بالايش نفت ابادان (تكرير نفط ابادان)، في مباراة مصيرية لان الخاسر منهما سيودع البطولة فيما يتاهل الفائز بمعية الرياضي اللبناني الذي فاز على كليهما، ويواجه بدوره سرية رام الله.

وكان الرياضي اللبناني قد فاز في المباراة الاخرى التي جرت الاثنين على نفط ابادان وسبق ان فاز الاحد على بتروشيمي 85-66 .

وكان فريق نفط ابادان قد فاز علي فريق سرية رام الله الفلسطيني 69-58 في المباراة التي جرت بينهما الاحد في اطار النسخة الـ 17 لبطولة غرب اسيا بكرة السلة المقامة في الاردن.

وتمثل ايران في البطولة 3 فريق هي 'بالايش نفت ابادان' و'بتروشيمي بندر امام / بتروكيمياويات ميناء الامام/' وشيميدر.

وتخوض الفرق المشاركة منافسات البطولة في اطار مجموعتين، تضم الاولي؛ 'بالايش نفت ابادان' و'بتروشيمي بندر امام' والرياضي اللبناني وسرية رام الله الفلسطيني، فيما تضم الثانية؛ شيميدر الايراني والحكمة اللبناني والميناء العراقي.

وقد انطلقت منافسات البطولة الاحد 12 اذار/مارس وتستمر لغاية 17 منه.