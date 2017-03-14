أحرزت لاعبة المنتخب الوطني الايراني رومينا قدرتي الحزام الذهبي في بطولة كونغ فو الدولية في باكو.

وتمكنت لاعبة الكونغ فو الايرانية (50 كغم) من الفوز علي منافساتها من جورجيا وجمهورية اذربيجان وروسيا وقطفت الحزام الدهبي في فئة الناشئة.

وفي تصريح لها قالت قدرتي انه وخلال 12 عاما من عضويتها في المنتخب الوطني الايراني، استطاعت ان تحصد 18 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في المنافسات الداخلية للكونغ فو وميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة في البطولات الدولية.

وتستضيف جمهورية اذربيجان من 11 الى 15 مارس الجاري منافسات لعبة كونغ فو توا الدولية بمشاركة 10 دول.