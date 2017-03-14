فاز نادي استقلال طهران الايراني على لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني 2-صفر في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ملعب "آزادي" بطهران وحضرها جمهور يقدر بنحو 30 الف متفرج وادارها الحكم الكوري الجنوبي كيم جونغ هيوك.

سجل الهدف الاول لاستقلال "فرشيد اسماعيلي" في الدقيقة 37 من الشوط الاول، فيما سجل "علي قرباني" الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وبهذا الفوز تصدر نادي استقلال طهران المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

حيث انتهت المباراة الاخرى في المجموعة بالتعادل سلبياً بين الاهلي الاماراتي والتعاون السعودي.

من جهة أخرى حقق فريق ذوب آهن الايراني فوزا ثمينا بهدفين دون رد على مضيفه بنيادكار الاوزبكي يوم الاثنين، في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2017.

وهذا الانتصار الاول لذوب آهن في اطار المجموعة الثالثة، حيث خسر في الجولة الاولى أمام الاهلي السعودي وتعادل امام العين الاماراتي.

وسجل الهدف الاول "جري بنكستون" الذي انفرد بحارس المرمى وسدد الكرة في الشباك مستغلا تمريرة بينية من زميله مهدي بور اخترقت المدافعين (د 55).

وبالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ضاعف ذوب آهن النتيجة عبر ضربة جزاء نفذها مرتضى تبريزي (4+90).

وبهذه النتيجة بقي ذوب آهن في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة بعد العين الاماراتي الذي تعادل مع الاهلي السعودي الاول على المجموعة 2 - 2.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.