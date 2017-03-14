يسعى فريق برسبوليس الايراني لتصدر المجموعة الرابعة، عندما يحل ضيفا على الريان القطري باستاد جاسم بن حمد في الدوحة، في اطار الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2017.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء أيضاً الوحدة الإماراتي مع ضيفه الهلال السعودي على ستاد آل نهيان في أبو ظبي.

ويتصدر برسبوليس ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الهلال، مقابل 3 نقاط للريان، في حين لا زال رصيد الوحدة خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الريان على الوحدة 2-1 في الدوحة وتعادل برسبوليس مع الهلال 1-1 في مسقط، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على الريان 2-1 في الرياض وبرسبوليس على الوحدة 3-2 في أبو ظبي.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر أيار/مايو المقبل.

استقلال خوزستان الايراني يطمح لضمان التأهل

وفي إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، يستضيف فريق استقلال خوزستان الايراني، فريق لخويا القطري اليوم الثلاثاء على ستاد غدير في اهواز.

فيما يلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً الفتح السعودي مع ضيفه الجزيرة الإماراتي على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي في الاحساء.

ويتصدر استقلال خوزستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للخويا ونقطة للفتح ولا شيء للجزيرة، وفي حال الفوز يضمن استقلال خوزستان تأهله لدور الـ 16.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز لخويا على الجزيرة 3-0 في الدوحة واستقلال خوزستان على الفتح 1-0 في مسقط، في حين شهدت الجولة الثانية فوز استقلال خوزستان على الجزيرة 1-0 في أبو ظبي وتعادل الفتح مع لخويا 2-2 في الاحساء.