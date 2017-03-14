أصدرت مجموعة من الباحثين قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل بعد السادسة مساء، ووفقا للخبراء، فإن تناول هذه الأطعمة بشكل معتدل لا يؤثر سلبا على شكل الجسم، بل على العكس تماما، قد تساعد على جعل شكل الجسم أفضل.

أصدرت مجموعة من الباحثين قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل بعد السادسة مساء، ووفقا للخبراء، فإن تناول هذه الأطعمة بشكل معتدل لا يؤثر سلبا على شكل الجسم، بل على العكس تماما، قد تساعد على جعل شكل الجسم أفضل.

وينصح الخبراء بالمنتجات التي تحتوي على البروتين والفيتامينات والمواد المغذية، التي لها تأثير محدد على الدماغ والجهاز العصبي، وتؤدي إلى تحسين نوعية النوم ليلا.

وتضم القائمة، التي تم تجميعها من قبل فريق دولي من خبراء التغذية، الشوكولا الداكن، الفستق غير المملح، حساء الدجاج، بذور اليقطين، الدجاج والحليب والعسل والأرز المسلوق واللوز والشاي والزنجبيل.

وأشار الأطباء إلى أنّ هذه المنتجات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، ما يسمح للجسم بالحد من مستويات الالتهاب وعودة ضغط الدم إلى طبيعته.



