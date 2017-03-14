  • الثلاثاء ١٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189802 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 08:36 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بعض الأطعمة التي ينصح بأكلها مساء

بعض الأطعمة التي ينصح بأكلها مساء

أصدرت مجموعة من الباحثين قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل بعد السادسة مساء، ووفقا للخبراء، فإن تناول هذه الأطعمة بشكل معتدل لا يؤثر سلبا على شكل الجسم، بل على العكس تماما، قد تساعد على جعل شكل الجسم أفضل.

أصدرت مجموعة من الباحثين قائمة من الأطعمة التي يمكن أن تؤكل بعد السادسة مساء، ووفقا للخبراء، فإن تناول هذه الأطعمة بشكل معتدل لا يؤثر سلبا على شكل الجسم، بل على العكس تماما، قد تساعد على جعل شكل الجسم أفضل.
وينصح الخبراء بالمنتجات التي تحتوي على البروتين والفيتامينات والمواد المغذية، التي لها تأثير محدد على الدماغ والجهاز العصبي، وتؤدي إلى تحسين نوعية النوم ليلا.
وتضم القائمة، التي تم تجميعها من قبل فريق دولي من خبراء التغذية، الشوكولا الداكن، الفستق غير المملح، حساء الدجاج، بذور اليقطين، الدجاج والحليب والعسل والأرز المسلوق واللوز والشاي والزنجبيل.
وأشار الأطباء إلى أنّ هذه المنتجات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، ما يسمح للجسم بالحد من مستويات الالتهاب وعودة ضغط الدم إلى طبيعته.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0678 sec