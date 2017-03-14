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رقم الخبر: 189800 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 08:32 الاقسام: عربيات  
البحرين..’أمن الدولة’ يعيد المعتقل أبو الفضل القشعمي لزنزانته وسط قلق من تعرضه للتعذيب الوحشي

البحرين..’أمن الدولة’ يعيد المعتقل أبو الفضل القشعمي لزنزانته وسط قلق من تعرضه للتعذيب الوحشي

بعد انقطاع أخباره عن السجناء، أفاد معتقلون في سجن الحوض الجاف، أنّ جهاز أمن الدولة أعاد المعتقل أبو الفضل القشعمي إلى الزنزانه مجدداً، وتحديداً منذ ثلاثة أيام.

بعد انقطاع أخباره عن السجناء، أفاد معتقلون في سجن الحوض الجاف، أنّ جهاز أمن الدولة أعاد المعتقل أبو الفضل القشعمي إلى الزنزانه مجدداً، وتحديداً منذ ثلاثة أيام.
وبحسب السجناء، فقد حضرت يوم الخميس الماضي قوات تابعة لجهاز أمن الدولة، وأخذت المعتقل أبو الفضل لتختفي أخباره، وسط قلق بالغ من تعرضه للتعذيب الوحشي مجدداً.
وكانت السلطات نقلت رجل الدين الشيخ محمد صالح القشعمي ونجله أبا الفضل إلى سجن الحوض الجاف، بعد انقطاع أخبارهم لمدة 26 يومًا في الاختفاء القسري.
واعتقلت الشيخ القشعمي وابنه أبا الفضل وابنته أميرة في 9 شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزلهم في باربار، بدعوى إيوائهم مطلوبين في قضايا سياسيّة.
وعمدت وزارة الداخلية إلى نشر صورة القشعمي وابنه وابنته عبر وسائل الإعلام، وقالت "إنهم ينتمون إلى خليّة إرهابيّة، وهي التهمة الشائعة التي توجهها السلطات إلى النشطاء المطالبين بالحرية والديمقراطية في البحرين".

 

 
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