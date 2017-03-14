استكمالاً لسياسة القمع و"كم الأفواه" في البحرين، شنّت السلطات الأمنية البحرينية حملة مداهمات جديدة، أسفرت عن اعتقال نحو 20 مواطناً من مختلف المناطق، معظمهم من جزيرة سترة، ومن ضمن المعتقلين ستة من عائلة الشهيد علي المؤمن، (4 أشقاء، ابن عم، وزوج أخت)، وذلك وفق ما أكد والد الشهيد علي المؤمن الحاج أحمد المؤمن.

وفي حصيلة نشرها نشطاء، اعتقلت القوات الأمنية صباح (الإثنين 13 آذار 2017) من جزيرة سترة كلًّا من "عبدالله أحمد المؤمن، حسين أحمد المؤمن، ياسر أحمد المؤمن، عمار أحمد المؤمن، علي جعفر المؤمن (ابن عم الشهيد علي المؤمن)، صادق جعفر صليل، علي عبدالرسول، عباس صليل، سيد عباس سيد جابر، سيد علي سيد محمد ماجد، سيد حسين سيد حيدر المشعل، أحمد عبدالله الجديد، قاسم أحمد المالكي"، ومن المعامير "عبدالعليم حرم (زوج أخت الشهيد علي المؤمن)، وحمد مكي مقداد"، ومن رأس الرمان "علي عبدالرسول"، ومن المقشع "حسن علي عبدالجبار"، من الكورة "صادق الشوفة، حسن العريبي"، ومن السنابس "سيد رضي الشرخات، محمود مكي سبت، وحسين طالب عبدالرسول الشيخ، أحمد القلاف"، ومن جبلة حبشي "علي جعفر"، من الدراز "محمد فايز"، من بني جمرة "صادق علي مكي"، ومن طشان "جاسم مكي السموم".

يُشار الى أن السلطات الأمنية البحرينية اعتقلت منذ آذار 2011 الآلاف من المواطنين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في شباط 2011، والتي طالبت بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.



