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رقم الخبر: 189798 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 08:29 الاقسام: عربيات  
الدقاق: اعتقال آية الله قاسم سيؤدي إلى ’حمام من دم’

الدقاق: اعتقال آية الله قاسم سيؤدي إلى ’حمام من دم’

حذّر ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم الشيخ عبدالله الدقاق، من أن إقدام السلطة على اعتقال الشيخ قاسم "سيقود إلى حمام من دم" في البحرين.

حذّر ممثل آية الله الشيخ عيسى قاسم الشيخ عبدالله الدقاق، من أن إقدام السلطة على اعتقال الشيخ قاسم "سيقود إلى حمام من دم" في البحرين.
وفي حوار مع وكالة "تسنيم" قال الشيخ الدقاق "إن استهداف آية الله قاسم سيكون "بمثابة زلزال وبركان مدوٍّ، وما بعد الاستهداف ستكون الخيارات مفتوحة، وما بعد الاستهداف يختلف عمّا قبله"، مؤكداً "أننا سننطلق الى مرحلة أخرى لا يحسن الافصاح عنها الآن".
وأوضح الشيخ الدقاق أّنّ" نية السلطة بأن "تدين الشيخ بالسجن"، لافتًا إلى أن "الحركة الجماهيرية والشعبية كبيرة جدًا والضغوط كبيرة جداً ما قد يغيِّر المعادلة التي سيحسمها شعبنا الأبي في البحرين".
وأشار إلى أن" الحديث عن تنسيق بحريني تركي، لنفي سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم الى تركيا، هو كلام نُشر على مواقع إخبارية، وإن من شأن إرادة الشعب أن تكون أكبر من هذه الخطوة فيما لو أرادوا تنفيذها".
وأوضح الشيخ الدقاق أنّ "بريطانيا والسعودية تدفعان باتجاه حسم الأمور وإزالة رأس الفتنة" حسب تعبيرهم، وعقّب قائلاً "لكن سيصطدمون بصخرة الواقع".

 

 
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