يخطط جيف بيزوس، مؤسس أمازون، لاستخدام المركبة الفضائية في إطلاق خدمة "الشحن" التي من شأنها إيصال المعدات اللازمة لإقامة المستوطنات البشرية على سطح القمر بحلول عام 2020.

وذكرت التقارير أن شركة "بلو أورغن" قدمت تفاصيل المشروع إلى مسؤولي وكالة ناسا وفريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعلى ما يبدو، أن المركبة الفضائية "بلو مون" ستكون قادرة على نقل ما يصل إلى 4500 كغ من البضائع إلى الفضاء، ويمكن إطلاقها على متن صاروخ الشركة الخاص "New Glenn".

وقد تضع "بلو أورغن" خبرتها في تجربة الهبوط العمودي لصاروخ، Shepard، في تطبيق التكنولوجيا الجديدة على المركبة الفضائية عند الهبوط على سطح القمر.

واختارت "بلو أورغن" موقع "Shackleton" في القطب الجنوبي للقمر للهبوط، وذلك لأن أشعة الشمس تغطي المنطقة بشكل مستمر، بحيث يمكن الاستفادة منها عبر الألواح الشمسية الموجودة على المركبة الفضائية.

وتعد منطقة "Shackleton" غنية بالجليد المائي الذي يمكن تحويله إلى وقود للصواريخ.

ويعتقد بيزوس، أن إطلاق مهمة المشروع الأولى قد يكون، في يوليو/تموز 2020، هذا وقد يحدث الأمر في إطار الشراكة مع وكالة ناسا.

وبطبيعة الحال، يوجد لدى ناسا خططها الخاصة، حيث أعلنت في الآونة الأخيرة عن نيتها إطلاق المهمة الأولى لنظام الإطلاق الفضائي، في رحلة مأهولة والتي من شأنها الدوران حول القمر 10 مرات تقريبا.

ويعتبر هذا الأمر مشابها لخطة سبيس إكس، في إرسال شخصين عاديين بدلا من رواد الفضاء إلى القمر.



