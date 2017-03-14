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رقم الخبر: 189795 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 08:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تعرف الى ’المدرعة الطائرة’

تعرف الى ’المدرعة الطائرة’

تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية صور أول تصميم لعربة مصفحة طائرة صممها مهندسون محليون للاستخدامات العسكرية.

تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية صور أول تصميم لعربة مصفحة طائرة صممها مهندسون محليون للاستخدامات العسكرية.
وتتناقل العديد من المواقع المهتمة بالأسلحة والمعدات العسكرية آخر الاختراعات والتصاميم التي يعرضها المصممون في عدد من بلدان العالم، فمنذ فترة، لفت الروبوت "فانتوم" الذي طورته أوكرانيا أنظار العديد من المهتمين في هذا المجال، وهذه المرة فاجأ المهندسون الأوكرانيون الخبراء بتصميم عربة مصفحة قادرة على الطيران.
وعن الفكرة الجديدة قال المهندسون: "التصميم E-LSFV الجديد، عبارة عن عربة مصفحة قادرة على الطيران، العربة مصممة لنقل 6 أشخاص، 2 من أفراد الطاقم و4 آخرين".
وأضاف المهندسون: "لقد قمنا بتصميم منصة طائرة مزودة بأربع مراوح تعمل بطاقة تصل إلى 80 كيلو واط، المنصة يمكن تركيبها على سطح العربة المصفحة، وتستمد طاقتها من العربة ذاتها، هذا الاختراع إذا ما تم طرحه سيكون بغاية الأهمية، يمكن أن تستفيد منه القوات الخاصة بالجيش للقيام بعملياتها في أماكن يصعب الوصول إليها".‎

 

 
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