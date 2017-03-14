أفاد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن "تحضيرات جارية للقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني."

وجاء ذلك في معرض رد المسؤول الروسي على سؤال من أحد الصحفيين "عما إذا كان بإمكانه تأكيد أن مباحثات ستجري بين الرئيسين الروسي والإيراني خلال زيارة لروحاني إلى موسكو محددة في 28 مارس/آذار."

وقال بيسكوف في هذا الصدد :"هذه الاتصالات يتم التحضير لها. وسنصدر إعلانا بالخصوص. فعلا هذه الاتصالات تجرى استعدادات بشأنها".



