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رقم الخبر: 189793 تاريخ النشر: آذار 14, 2017 الوقت: 08:18 الاقسام: عربيات  
أعداد اضافية من ’المارينز’ تصل مع مدافعها الى القامشلي بريف الحسكة في سوريا

أعداد اضافية من ’المارينز’ تصل مع مدافعها الى القامشلي بريف الحسكة في سوريا

أكد مصدر أمني كردي أن "المئات من قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وصلوا إلى مطار الرميلان بريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة بشمال سوريا."

أكد مصدر أمني كردي أن "المئات من قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) وصلوا إلى مطار الرميلان بريف مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة بشمال سوريا."
وذكر  المصدر أن "وصول القوات الأمريكية بدأ منذ 5 أيام بعمليات إنزال بواسطة المروحيات عبر القاعدة الأمريكية بكردستان العراق، وجرى استحضار بطارية مدفعية وأسلحة نوعية،" مبينا أن "القطع العسكرية التي يصعب نقلها بالمروحيات يتم نقلها برا عبر معبر سيمالكا ".
وأضاف المصدر أن "تعداد القوات الأمريكية التي تتواجد حاليا في سوريا ازداد عما كان عليه في مرحلة إدارة الرئيس أوباما، حيث نشهد حاليا دخولا علنيا لقوات مشاة البحرية الأمريكية، أما في السابق فكان التواجد محصورا بالمستشارين والخبراء العسكريين فقط".
وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن "الولايات المتحدة نشرت 200 جندي إضافي من قوات مشاة البحرية الأمريكية في ريف منبج شمال سوريا."
وزعمت واشنطن في وقت سابق أن "الهدف من تلك القوات المنتشرة في منبج محاربة "داعش" والحيلولة دون وقوع صدامات بين "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، والقوات التركية الموجودة في المنطقة ضمن عملية "درع الفرات".‎

 

 
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