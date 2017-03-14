أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن اتهام جهات خارجية بالتدخل في البحرين هو محاولة من النظام البحريني للهروب إلى الامام.

وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع قناة اللؤلؤة إن النظام في البحرين فوجئ بحجم الالتفاف الشعبي وصلابة وصمود المعارضة، مؤكداً أن على النظام في البحرين أن يوقف الظلم والاضطهاد وأن يتدارك الوضع قبل فوات الأوان.

ولفت الشيخ نعيم قاسم الى ان قوة الحراك في البحرين في أن من يقوده من علماء ومثقفين على استعداد لكل أنواع التضحية في سبيل الحق.

وتوجه سماحته للشعب البحريني بالقول "انتم بجهادكم وتضحياتكم منتصرون، وقد أنعم الله عليكم بعالِمٍ كبيرٍ جليل هو آية عيسى الله قاسم".

واشار سماحة الشيخ نعيم قاسم الى أن "إسرائيل هي المستفيد الاول من الأزمات في دول المنطقة"، واضاف ان "ما اقدم عليه النظام في البحرين من جرائم، إضافة لاستهداف آية الله قاسم هو بإرشاد من السعودية".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن شعب البحرين هو أكثر شعب مظلوم بحسابات حقوق الإنسان على المستوى الدولي.‎



