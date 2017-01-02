تضاعَفَ عددُ قتلى الجيش السعودي خلال الشهرين الماضيين، في ظل استمرار النظام السعودي في التعتيم الإعلامي على الحجمِ الحقيقي لخسائره وأعداد قتلاه، حيث يضطرُّ عادةً لإعلان مقتل عددٍ قليلٍ من جنوده من الذين ينتمون لأُسَرٍ وقبائل معروفة ترفُضُ تجاهُلَ قتلاها في سبيل النظام ولإضفاء نوع من المصداقية على المعلومات التي يقدمُها.

وأجبر تصاعد عمليات الجيش واللجان الشعبية خلال هذين الشهرين النظام السعودي على إعلان مقتل 34 جنديًا سعوديًا بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية تم رصدها من بيانات الجيش السعودي التي نشرت في وكالة الانباء الرسمية السعودية.

ورصدت وسائل اعلام يمنية أسماء 71 جنديًا سعوديًا قُتلوا في تلك الفترة ونشر ذووهم أسماءَهم وخبر مقتلهم في مواقع التواصل، وما يزال العددُ الحقيقي للقتلى أكبرَ بكثير نظرًا لتعتيم النظام السعودي وعدم إقدام كُلّ ذوي القتلى على نشر أسماء قتلاهم.



قتلى الجيش السعودي خلال كانون الثاني 2017

1_ هاشم بن عبيد بن محمد البركاتي _جيزان 2/1/2017

2_محمد مغاوي مفرح الحريسي ـ الحد الجنوبي5/١/٢٠١٧م

3_عبدالله محمد الحاتمي 5/١/٢٠١٧م

4_ظافر عبدالله الشهراني5/1/٢٠١٧م

5_محمد فرحان علي الجابري _ نجران 5/1/2٠17م

6_ظافر بن سويد الناهسي ـ الحد الجنوبي 5/1/٢٠١٧م

7_نايف فرحان الحربي 5/1/2٠17م

8_سعد صالح السبيعي5/1/2017م

9_اللواء نايف المويعزي5/1/2017م

10_بداح صكب الظفيري _الحد الجنوبي 12/1/2017م

11_سلطان وجعان الغزواني12/1/2017م

_12 محمد بن حسن العاصمي 12/1/2017م

13_سعود بن محمد بن جري السعدي 13/1/2017م

14 محمد بن يحيى النجعي 13/1/2017م

15_سعد حيا العوفي الحربي 13/1/2017م

16_القائد عبدالناصر الشعيبي 20/1/2017م

17_محمد الجابري _نجران 21/1/2017م

18_أبو بكر الماجدي _نجران21/1/2017م

19خلف العلياني _الربوعه22/1/2017م

20_خالد عبدالرحمن سفر القميزي المقاطي22/1/2017م

21_الرقيب هاشم مجممي22/1/2017م

22_سعد بن عبدالله بن عزمان البهيشي_ الحد الجنوبي

22/1/2017م

23_خالد عبدالرحمن العتيبي22/1/2017م

24_سالم علي العمري22/1/2017م

25_سعد الأحمري الحد الجنوبي22/1/2017م

26_الملازم محمد سفر آل سفر البهيشي الأحمري22/1/2017م

27_الرقيب مشبب عوض بن قياري البهيشي الأحمري22/1/2017م

28_عبدو موسى الهلالي25/1/2017م

29_مقبل ثويني الشمر25/1/2017م

30 ناصر بن رباح خليوي الميموني القوات البحرية _ فرقاطة المدينة31/1/20١7م

31_ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي القوات البحرية _فرقاطة المدينة31/1/20١7م

32_بندر حمود معيوف الركيبي القوات البحرية _فرقاطة المدينة31/1/20١7م

33_باسم الحميدي منير المطيري _فرقاطة المدينة 31/1/20١7م

34 _ أَحْمَد معيض عسيري _ملحق من سفينة أبها31/1/20١7م

قتلى الجيش السعودي في شباط 2017م

1_يؤنس بن علي أبو راسين_الحد الجنوبي1/2/2017م

2_نواف نايف المطيري1/2/2017م

3_محمد حقوي _الخوبه2/4/2017م

4_احمد دهل _الخوبه2/4/2017م

5_عبدالله صالح البلوي2/4/2017م

6_خالد بن أَحْمَد الخرش الكناني الزهراني _الحد الجنوبي2/4/2017م

7_خظر عوده الرميش العدوي_الحد الجنوبي2/4/2017م

8_عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي2/4/2017م

9_حسن بن عواض الجوني5/2/2017م

10_مقبل الشمري7/2/2017م

11_سعد حمدان محمد الجهني7/2/2017م

12_علي بن سويد بن محمد الشمراني _الحد الجنوبي7/2/2017م

13_وائل بن أَحْمَد بن محمد بن عمير المدخلي _الحد الجنوبي7/2/2017م

14_الرائد عبدالله الشيبان حمدي7/2/2017م

15_الملازم محمد بن سفر آل سفر الأحمري7/2/2017م

16_النقيب محمد عيد آل علي السبيعي8/2/2017م

17_عبدالرحمن بن هادي_الحد الجنوبي2/9/2017م

18_العريف محمد المحرزي2/9/2017م

19_سالم بن حسان العمري السفياني. 12/2/2017م

20_محمد مبخوت الصيعري_ 13/2/2017م

21_ جابر أَحْمَد محمد المشقذي الهلالي 12/2/2017م

22_الجندي أول جمعان بن جابر هروبي 12/2/2017م

23_محمد بن مفرح المنجحي العسيري 15/2/2017م

24_ سليمان بن محمد سليمان الظهوري17/2/2017م

25_نادر بن مبارك عيس سليمان17/2/2017م

26_علي بن حسن السيد عسيري17/2/2017م

27_مفرح بن أحمد سالم الربعي17/2/2017م

28_أحمد بن ناصر بن ملفي عتودي 19/2/2017م

25_أحمد بن سلمان الشهري19/2/2017م

29_النقيب عمر المشعلي_ الحد الجنوبي20/2/2017م

30_النقيب عمر ابو خشين _الحد الجنوبي20/2/2017م

31_حسام الكليبي _ضهران الجنوب20/2/2017م

32_الجندي عبدالحمن بن يحيى سحاري20/2/2017م

33_مبشر جابر الزوعاني _الحد الجنوبي21/2/2017م

34_مبارك صالح مغيث آل فايع القطاني _ظهران الجنوب32/2/2017م

35_ياسر صالح همدان بن محنش الشهري24/2/2017م

36_العريف علي بن يحيى الجعفري24/2/2017م

37_العريف محمد أَحْمَد عبدالله هزازي28/2/2017م

