تضاعَفَ عددُ قتلى الجيش السعودي خلال الشهرين الماضيين، في ظل استمرار النظام السعودي في التعتيم الإعلامي على الحجمِ الحقيقي لخسائره وأعداد قتلاه، حيث يضطرُّ عادةً لإعلان مقتل عددٍ قليلٍ من جنوده من الذين ينتمون لأُسَرٍ وقبائل معروفة ترفُضُ تجاهُلَ قتلاها في سبيل النظام ولإضفاء نوع من المصداقية على المعلومات التي يقدمُها.
وأجبر تصاعد عمليات الجيش واللجان الشعبية خلال هذين الشهرين النظام السعودي على إعلان مقتل 34 جنديًا سعوديًا بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية تم رصدها من بيانات الجيش السعودي التي نشرت في وكالة الانباء الرسمية السعودية.
ورصدت وسائل اعلام يمنية أسماء 71 جنديًا سعوديًا قُتلوا في تلك الفترة ونشر ذووهم أسماءَهم وخبر مقتلهم في مواقع التواصل، وما يزال العددُ الحقيقي للقتلى أكبرَ بكثير نظرًا لتعتيم النظام السعودي وعدم إقدام كُلّ ذوي القتلى على نشر أسماء قتلاهم.
قتلى الجيش السعودي خلال كانون الثاني 2017
1_ هاشم بن عبيد بن محمد البركاتي _جيزان 2/1/2017
2_محمد مغاوي مفرح الحريسي ـ الحد الجنوبي5/١/٢٠١٧م
3_عبدالله محمد الحاتمي 5/١/٢٠١٧م
4_ظافر عبدالله الشهراني5/1/٢٠١٧م
5_محمد فرحان علي الجابري _ نجران 5/1/2٠17م
6_ظافر بن سويد الناهسي ـ الحد الجنوبي 5/1/٢٠١٧م
7_نايف فرحان الحربي 5/1/2٠17م
8_سعد صالح السبيعي5/1/2017م
9_اللواء نايف المويعزي5/1/2017م
10_بداح صكب الظفيري _الحد الجنوبي 12/1/2017م
11_سلطان وجعان الغزواني12/1/2017م
_12 محمد بن حسن العاصمي 12/1/2017م
13_سعود بن محمد بن جري السعدي 13/1/2017م
14 محمد بن يحيى النجعي 13/1/2017م
15_سعد حيا العوفي الحربي 13/1/2017م
16_القائد عبدالناصر الشعيبي 20/1/2017م
17_محمد الجابري _نجران 21/1/2017م
18_أبو بكر الماجدي _نجران21/1/2017م
19خلف العلياني _الربوعه22/1/2017م
20_خالد عبدالرحمن سفر القميزي المقاطي22/1/2017م
21_الرقيب هاشم مجممي22/1/2017م
22_سعد بن عبدالله بن عزمان البهيشي_ الحد الجنوبي
22/1/2017م
23_خالد عبدالرحمن العتيبي22/1/2017م
24_سالم علي العمري22/1/2017م
25_سعد الأحمري الحد الجنوبي22/1/2017م
26_الملازم محمد سفر آل سفر البهيشي الأحمري22/1/2017م
27_الرقيب مشبب عوض بن قياري البهيشي الأحمري22/1/2017م
28_عبدو موسى الهلالي25/1/2017م
29_مقبل ثويني الشمر25/1/2017م
30 ناصر بن رباح خليوي الميموني القوات البحرية _ فرقاطة المدينة31/1/20١7م
31_ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي القوات البحرية _فرقاطة المدينة31/1/20١7م
32_بندر حمود معيوف الركيبي القوات البحرية _فرقاطة المدينة31/1/20١7م
33_باسم الحميدي منير المطيري _فرقاطة المدينة 31/1/20١7م
34 _ أَحْمَد معيض عسيري _ملحق من سفينة أبها31/1/20١7م
قتلى الجيش السعودي في شباط 2017م
1_يؤنس بن علي أبو راسين_الحد الجنوبي1/2/2017م
2_نواف نايف المطيري1/2/2017م
3_محمد حقوي _الخوبه2/4/2017م
4_احمد دهل _الخوبه2/4/2017م
5_عبدالله صالح البلوي2/4/2017م
6_خالد بن أَحْمَد الخرش الكناني الزهراني _الحد الجنوبي2/4/2017م
7_خظر عوده الرميش العدوي_الحد الجنوبي2/4/2017م
8_عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي2/4/2017م
9_حسن بن عواض الجوني5/2/2017م
10_مقبل الشمري7/2/2017م
11_سعد حمدان محمد الجهني7/2/2017م
12_علي بن سويد بن محمد الشمراني _الحد الجنوبي7/2/2017م
13_وائل بن أَحْمَد بن محمد بن عمير المدخلي _الحد الجنوبي7/2/2017م
14_الرائد عبدالله الشيبان حمدي7/2/2017م
15_الملازم محمد بن سفر آل سفر الأحمري7/2/2017م
16_النقيب محمد عيد آل علي السبيعي8/2/2017م
17_عبدالرحمن بن هادي_الحد الجنوبي2/9/2017م
18_العريف محمد المحرزي2/9/2017م
19_سالم بن حسان العمري السفياني. 12/2/2017م
20_محمد مبخوت الصيعري_ 13/2/2017م
21_ جابر أَحْمَد محمد المشقذي الهلالي 12/2/2017م
22_الجندي أول جمعان بن جابر هروبي 12/2/2017م
23_محمد بن مفرح المنجحي العسيري 15/2/2017م
24_ سليمان بن محمد سليمان الظهوري17/2/2017م
25_نادر بن مبارك عيس سليمان17/2/2017م
26_علي بن حسن السيد عسيري17/2/2017م
27_مفرح بن أحمد سالم الربعي17/2/2017م
28_أحمد بن ناصر بن ملفي عتودي 19/2/2017م
25_أحمد بن سلمان الشهري19/2/2017م
29_النقيب عمر المشعلي_ الحد الجنوبي20/2/2017م
30_النقيب عمر ابو خشين _الحد الجنوبي20/2/2017م
31_حسام الكليبي _ضهران الجنوب20/2/2017م
32_الجندي عبدالحمن بن يحيى سحاري20/2/2017م
33_مبشر جابر الزوعاني _الحد الجنوبي21/2/2017م
34_مبارك صالح مغيث آل فايع القطاني _ظهران الجنوب32/2/2017م
35_ياسر صالح همدان بن محنش الشهري24/2/2017م
36_العريف علي بن يحيى الجعفري24/2/2017م
37_العريف محمد أَحْمَد عبدالله هزازي28/2/2017م