وافق قائد الثورة الاسلامية ردا علي رسالة لرئيس السلطة القضائية بمناسبة ذكري مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س) وحلول عيد النوروز علي شروط وضوابط عفو او تخفيف عقوبة المدانين الذين اصبحت محكوميتهم قطعية وباتة حتي 19 الجاري ويمتلكون الشروط اللازمة للاستفادة من العفو او تخفيف العقوبة.

وكان رئيس السلطة القضائية اية الله صادق املي لاريجاني قد وجه رسالة بهذا الخصوص الي قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي عرض فيها لشروط وضوابط عفو وتخفيف عقوبة السجناء تنفيذا للبند 11 من المادة 110 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار تخفيض التداعيات والنتائج السلبية للحبس علي اسر السجناء.

وقال ان المدانين من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري ومؤسسة التعزيرات الحكومية ممن اصبحت محكوميتهم باتة وقطعية حتي يوم 19 مارس، يشملهم العفو او تخفيف العقوبة والافادة من الرافة الاسلامية.

واورد رئيس السلطة القضائية شرحا بالمشمولين بهذا العفو او تخفيف العقوبة بمن فيهم المدانين بالحبس والذين يمضون عقوبتهم الان في السجن والمدانين بالغرامات النقدية.

كما اورد شروط الاستفادة من العفو بما فيها عدم امتلاك اكثر من فقرتين من المحكومية الجزائية المؤثرة وعدم ارتكاب جريمة متعمدة جديدة تستحق العقوبة من الدرجة الاولي الي الخامسة وعدم الافادة من العفو في المحكوميات السابقة والحالية.

واستثني رئيس السلطة القضائية الجرائم التالية من شمول هذا العفو وهي: التهريب المسلح او المتعمد للمخدرات وتهريب الاسلحة والذخيرة والمساس بالامن الداخلي والخارجي للبلاد والاختطاف واستخدام الحوامض (رش الاسيد) ضد الاخرين والاغتصاب واقامة مراكز الفساد والبغاء والسرقة والاختلاس والارتشاء والتحايل وكسب المال غير المشروع وتزوير العملة الوطنية وغسيل الاموال والاخلال بالنظام الاقتصادي والجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية وتهريب السلع والعملة الاجنبية بصورة منتظمة.

وقد رد قائد الثورة سماحة اية الله العظمي الخامنئي علي الرسالة مقدما بداية التهاني بذكري ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س) وعيد النوروز واعلن موافقته علي هذا الاقتراح .

